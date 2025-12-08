Trotz des Anstiegs erkennen die Sentix-Experten in den Umfragewerten allenfalls Hinweise auf eine Stabilisierung der Konjunktur in der Eurozone. «Die Ursache hierfür liegt auch gegen Ende des Jahres 2025 bei der grössten Euro-Volkswirtschaft Deutschland», heisst es in der Mitteilung. In Deutschland wirken nach Einschätzung von Sentix weiter rezessive Kräfte, die auf die ganze Eurozone ausstrahlen.