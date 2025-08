Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im August auf minus 3,7 Punkte, von zuvor plus 4,5 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der erste Rückschlag beim Stimmungsindikator nach drei Anstiegen in Folge. Analysten wurden vom Stimmungsdämpfer überrascht. Sie hatten den vierten Anstieg in Folge erwartet und waren im Schnitt von einem Indexwert von plus 6,9 Punkten ausgegangen.