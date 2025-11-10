Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, haben sich die Erwartungen und die Lagebeurteilung der befragten Experten jeweils verschlechtert. Der Indexwert für die Erwartungen liegt trotz des Rückgangs aber zwar weiter im positiven Bereich. Allerdings sei «von einem Herbstaufschwung (...) wenig zu sehen», heisst es.