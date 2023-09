Wie sähe eine gerechte Lösung aus?

Pensionskassen sind Solidargemeinschaften: Sie müssen ausgleichen zwischen Erwerbstätigen und Rentnern, also Lösungen finden, die für alle Versicherten stimmen. In Kassen mit tiefen Umwandlungssätzen ist es möglich, dass einige Generationen mit zu tiefen Renten in Pension gegangen sind. Diese sollten meines Erachtens beim Teuerungsausgleich bevorzugt behandelt werden. Und für die Erwerbstätigen ist es wichtig, dass Altersguthaben angemessen verzinst werden, damit die Altersguthaben mit der allgemeinen Lohnentwicklung Schritt halten.