Todd Tuckner werde mit sofortiger Wirkung Finanzchef, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Er stiess 2004 zur UBS und ist derzeit CFO und Head Business Performance and Risk Management von Global Wealth Management. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der Finance-Funktion in den USA und in der Schweiz inne. Tuckner tritt die Nachfolge von Sarah Youngwood an, die sich entschieden hat, die Bank nach Abschluss der Transaktion zu verlassen.