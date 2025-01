Dabei hatten die Aktien des Pharmazulieferern in den vergangenen Wochen an die Kursgewinne von 2024 angeknüpft. Nachdem die Titel mit Avancen von gut 50 Prozent als SMI-Gewinner aus dem letzten Börsenjahr hervorgegangen sind, stand zum Börsenschluss am Vorabend bereits wieder ein Plus von mehr als 10 Prozent seit Jahresbeginn zu Buche. Die Aktien erreichten den höchsten Stand seit April 2023.