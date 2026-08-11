Super Micro erwartet ⁠für das Geschäftsjahr 2027 einen Jahresumsatz zwischen 65 ‌und 72 Milliarden Dollar, ‌wie Super Micro ​am Dienstag mitteilte. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 52,50 Milliarden Dollar gerechnet. Die Firma setzt darauf, dass die anhaltend ‌starke Nachfrage nach ihren Servern das Wachstum weiter antreibt. Die Aktie des Konzerns legte ​im nachbörslichen US-Handel um neun Prozent ​auf 34,51 Dollar ​zu.

Das Unternehmen hatte im Juli von einer ‌stark anziehenden Nachfrage berichtet. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres gingen bei Super Micro Aufträge ​im ​Wert von ⁠über 60 Milliarden Dollar ein. ​Technologiekonzerne und Cloud-Anbieter erhöhen ⁠derzeit ihre Investitionen in Rechenzentren, ‌um grosse Sprachmodelle und andere KI-Anwendungen zu betreiben.

(Reuters)