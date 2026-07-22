Im vierten Quartal seien Aufträge im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar eingegangen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Daraufhin stieg der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um 16 Prozent. KI-Infrastrukturunternehmen verzeichnen derzeit eine stark anziehende Nachfrage, da Technologieunternehmen und Cloud-Anbieter ihre Investitionen in Rechenzentren ausweiten, um grosse Sprachmodelle und andere KI-Anwendungen zu betreiben.
Der Serverhersteller erwartet für das Ende Juni abgelaufene Quartal eine bereinigte Bruttomarge zwischen 15 und 17 Prozent, was deutlich über der bisherigen Prognose von 8,2 bis 8,4 Prozent liegt und in erster Linie auf einen günstigen Kunden- und Produktmix zurückzuführen ist.
(Reuters)