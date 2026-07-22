Im vierten Quartal ‌seien Aufträge im Wert ‌von über ​60 Milliarden US-Dollar eingegangen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Daraufhin stieg der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um 16 Prozent. ‌KI-Infrastrukturunternehmen verzeichnen derzeit eine stark anziehende Nachfrage, da Technologieunternehmen und Cloud-Anbieter ihre Investitionen in Rechenzentren ​ausweiten, um grosse Sprachmodelle ​und andere KI-Anwendungen zu ​betreiben.