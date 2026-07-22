Für das laufende Vierteljahr stellte Ilan Erlöse von 5,65 bis 6,15 Milliarden Dollar und einen Gewinn zwischen 2,23 und 2,57 Dollar je Aktie in ‌Aussicht. Diese Vorhersagen übertrafen die Markterwartungen teilweise. Die TI-Aktie fiel dennoch im nachbörslichen Handel an der Wall Street um ​2,5 Prozent. Die Erwartungen an die Technologiebranche ​seien sehr hoch, sagte Anlagestratege Carsten ​Klude vom Bankhaus MM Warburg. Daher quittierten Investoren auch solide Ergebnisse ‌häufig mit Gewinnmitnahmen.