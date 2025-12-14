Der US-Softwarekonzern ServiceNow steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Cybersicherheits-Start-ups Armis für bis zu sieben Milliarden Dollar. ServiceNow befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mehrere Insider. Eine Einigung könne in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Die Gespräche könnten jedoch noch scheitern oder ein anderer Bieter auftauchen, hiess es in dem Bericht weiter.