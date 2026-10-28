Analysten halten die momentane Notierung allerdings für übertrieben tief. Sie preise zu viel Negativität ein, sagte Daniel Regli, Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB), vor wenigen Tagen im cash-Interview. «Es gibt zwar bestimmte Gegenwinde. Dennoch: Die Performance-Gebühren sollten sich ab nächstem Jahr wieder normalisieren, und damit sollte die Dividende mindestens stabil bleiben oder steigen. Partners Group dürfte über die nächsten Jahre hinweg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.» Sollte sich die Lage um die Evergreenfonds normalisieren, sei sogar zweistelliges Wachstum realistisch, so Regli.