Derweil sind die Analysten bislang zuversichtlich geblieben. Im Schnitt sehen die von AWP erfassten Experten die Aktie bei 671 Franken - 25 Prozent über der Schlussnotiz vom Mittwochabend. 18 von 19 Analysten empfehlen die Titel zum Kauf. Daneben gibt es ein «Halten»-Rating und keine Verkaufsempfehlung. Zeigen wird sich, ob die Halbjahreszahlen zu Revisionen der Experteneinschätzungen führen.