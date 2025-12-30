Die Zeiten hoher Teuerung seien vorbei, sagte der Chef der Deutschen Bank Christian Sewing den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut einem am Freitag veröffentlichten Vorabbericht. «Die Inflation dürfte sich 2026 bei rund zwei Prozent einpendeln. Kurzzeitig kann sie Anfang kommenden Jahres etwas darunter liegen. Eine längere Phase mit Inflationsraten unterhalb der Zwei-Prozent-Marke ist aus heutiger Sicht aber eher unwahrscheinlich», sagte Sewing.
Als Gründe nannte er die expansive Finanzpolitik, den demografischen Wandel und neu justierte Lieferketten. Für die Zinsen gelte: «Wir rechnen 2026 mit weitgehend unveränderten Leitzinsen.» Die EZB habe signalisiert, dass sie das aktuelle Niveau für angemessen halte.
(Reuters)