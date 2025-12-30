Die Zeiten ​hoher Teuerung seien ‌vorbei, sagte der Chef ‌der Deutschen Bank Christian Sewing den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut einem am Freitag veröffentlichten Vorabbericht. «Die Inflation dürfte sich ⁠2026 bei rund zwei Prozent einpendeln. Kurzzeitig kann sie Anfang kommenden Jahres etwas darunter ​liegen. Eine längere Phase ‌mit Inflationsraten unterhalb ‍der Zwei-Prozent-Marke ist aus heutiger Sicht aber eher ​unwahrscheinlich», sagte Sewing.