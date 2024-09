Die AfD war in Thüringen als erste rechtsextreme Partei bei einer Landtagswahl in der Bundesrepublik stärkste Kraft geworden, in Sachsen landete sie knapp hinter der CDU. «Ich war (..) schockiert und auch traurig, dass das in einem Land mit unserer Vorgeschichte so passieren kann», sagte Sewing. Als Konsequenz aus dem Wahlausgang müssten die «Parteien der Mitte» Reformen anstossen. «Vielleicht ist es der Weckruf, den wir gebraucht haben.»