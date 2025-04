Die Paketdetonationen ereigneten sich am 19., 20. und 21. Juli 2024 in der britischen Stadt Birmingham, im DHL-Frachtzentrum in Leipzig und nahe der polnischen Hauptstadt Warschau. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin wollte sich zu dem Fall in Leipzig nicht äussern und verwies auf die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft. «Unabhängig von diesem Fall ist die Gefahr durch Sabotageakte durch russische staatliche Stellen hoch», ergänzt sie aber. «Es besteht derzeit eine erhöhte Gefährdung in Bezug auf Sabotageaktivitäten beziehungsweise Vorbereitungshandlungen in Deutschland. Unsere Sicherheitsbehörden sind entsprechend wachsam.»