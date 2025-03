Der Liegenschaftsertrag stieg um 4,9 Prozent auf 31,2 Millionen Franken, wie das auf Geschäfts-, Wohn- und Entwicklungsliegenschaften fokussierte Immobilienunternehmen am Dienstag mitteilte. Das sei unter anderem den abgeschlossenen Umbauprojekten zu verdanken. Insgesamt habe der Fokus im vergangenen Jahr auf der Steigerung von Mieterträgen sowie der Akquisition von Liegenschaften in den strategischen Zentren Zürich und Basel gelegen. Beides sei umgesetzt worden, so das Unternehmen.