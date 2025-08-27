Bereits nach dem Bilanzstichtag seien eine weitere Wohnliegenschaft im Zürcher Seefeldquartier sowie eine Arrondierungsliegenschaft in Basel erworben worden, heisst es. Zudem sei eine neue Promotionsliegenschaft in Zürich gesichert worden. Im weiteren Jahresverlauf sei der Erwerb von ein bis zwei weiteren Entwicklungsprojekten vorgesehen.