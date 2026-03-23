Es sei eine Erhöhung auf maximal 32,32 Millionen Franken geplant, heisst es in einer Mitteilung von SF Urban vom Montag. Das zusätzliche Eigenkapital in der Grössenordnung von 20 Millionen Franken will die Gesellschaft nutzen, um sich bietende Akquisitionsmöglichkeiten zeitnah wahrnehmen zu können. Und auf Eigenkapital setzen will sie, weil die Fremdfinanzierungsquote geschont werden solle.