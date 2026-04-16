Demnach kann das Kapital um maximal 32,32 Millionen Franken erhöht werden, wie es in einer Mitteilung von SF Urban Properties heisst. Das Geld soll für Zukäufe genutzt werden, wie das Unternehmen bereits vor einem Monat mitgeteilt hatte. Zudem soll damit die Fremdfinanzierungsquote geschont werden.