Demnach kann das Kapital um maximal 32,32 Millionen Franken erhöht werden, wie es in einer Mitteilung von SF Urban Properties heisst. Das Geld soll für Zukäufe genutzt werden, wie das Unternehmen bereits vor einem Monat mitgeteilt hatte. Zudem soll damit die Fremdfinanzierungsquote geschont werden.
Auch die anderen traktandierten Punkte wurden angenommen. So stimmten die Aktionäre für die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,65 Franken je Anteilsschein. Auch die zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt.
An der Veranstaltung waren rund 5,07 Millionen Aktienstimmen zugegen, was rund 87 Prozent des Aktienkapitals entspricht.