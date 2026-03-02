Der Liegenschaftsertrag stieg um 1,7 Prozent auf 31,7 Millionen Franken, wie das auf Geschäfts-, Wohn- und Entwicklungsliegenschaften fokussierte Immobilienunternehmen am Montag mitteilte. Das sei vor allem auf die Indexierung der Geschäftsmietverträge sowie auf den Umbau des Anlageportfolios zurückzuführen. Die Dividende soll stabil gehalten werden, so SF Urban.
Das Betriebsergebnis (EBIT) zog um 46 Prozent auf 4,7 Millionen Franken an. Das Unternehmen begründet den Anstieg unter anderem mit dem Abschluss eines Projekts in Herrliberg sowie mit dem vollständigen Verkauf aller Eigentumswohnungen eines Projekts in Rüschlikon.
Der Neubewertungseffekt erreichte 31 Millionen Franken, was unter anderem auf die Fokussierung auf urbane Lagen zurückzuführen war. Der Reingewinn inklusive der Neubewertungen hat sich damit auf 42,7 Millionen Franken mehr als verdoppelt.
Stabile Dividende
Aufgrund von Abschreibungseffekten ging indes der Reingewinn ohne Neubewertungen um 6,4 Prozent auf 11,7 Millionen Franken zurück. Die Dividende soll bei 3,65 Franken stabil bleiben und je hälftig als ordentliche Dividende und aus Kapitaleinlagereserven bezahlt werden.
Der Marktwert der Renditeliegenschaften per Jahresende stieg um 4,6 Prozent auf 823,1 Millionen Franken, dies bei einem weiterhin tiefen Leerstand von 1,9 Prozent. Die strategische Portfoliorotation sei 2025 weitgehend abgeschlossen worden, heisst es dazu. So wurden Liegenschaften ausserhalb der Kernregionen - unter anderem in Thun und Morges - für insgesamt 49,9 Millionen Franken verkauft. Im Gegenzug erfolgten Zukäufe in Zürich und Basel mit einem Investitionsvolumen von 43,6 Millionen.
Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Unternehmen einen Anstieg des Reingewinns je Aktie ohne Neubewertungseffekte auf das Niveau von 2024 in Aussicht.
Das Unternehmen zeigt sich «überzeugt, dass sich die kombinierte Investmentstrategie bestehend aus 'Fokus auf Lagen' sowie 'Realisierung von Stockwerkeigentum' auch in einem von Überregulation und Unsicherheit geprägten Marktumfeld beweisen wird».
