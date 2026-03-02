Der Marktwert der Renditeliegenschaften per Jahresende stieg um 4,6 Prozent auf 823,1 Millionen Franken, dies bei einem weiterhin tiefen Leerstand von 1,9 Prozent. Die strategische Portfoliorotation sei 2025 weitgehend abgeschlossen worden, heisst es dazu. So wurden Liegenschaften ausserhalb der Kernregionen - unter anderem in Thun und Morges - für insgesamt 49,9 Millionen Franken verkauft. Im Gegenzug erfolgten Zukäufe in Zürich und Basel mit einem Investitionsvolumen von 43,6 Millionen.