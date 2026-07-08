Die Immobiliengesellschaft entwickelt zudem die Liegenschaft an der Richard-Wagner-Strasse in Zürich-Enge für rund 25 Millionen Franken neu als Mietwohnhaus statt als zum Verkauf bestimmtes Entwicklungsprojekt. In der zweiten Jahreshälfte plant SF Urban weitere Zukäufe von Bauland und prüft auch Akquisitionen von Renditeliegenschaften.