SFS erwartet zudem, eine EBIT-Marge im Bereich von 11,6 Prozent zu erreichen. Im Vorjahr lag diese bei 11,7 Prozent. Insgesamt habe sich das Marktumfeld in der zweiten Jahreshälfte nicht so stark verbessert wie erwartet, erklärt das Unternehmen. Die globale wirtschaftliche Entwicklung sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was sich in tieferen Investitionsraten als auch in einer reduzierten Nachfrage widergespiegelt habe.