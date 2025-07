Insgesamt seien durch Unternehmensverkäufe, Transfers und Standortschliessungen vom Programm rund 650 Stellen betroffen, wie das in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu Werksschliessungen komme es unter anderem an den Standorten in Olpe (Deutschland) und in Turnov (Tschechien).