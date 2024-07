Der Nettoumsatz sank in der Periode von Januar bis Juni 2024 gegenüber Vorjahr um 2,3 Prozent auf 1,54 Milliarden Franken, wie das in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Währungseffekte bremsten die Umsatzentwicklung mit 2,4 Prozent. Auf vergleichbarer Basis wurde ein organisches Wachstum von 0,1 Prozent realisiert.