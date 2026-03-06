Das operative Ergebnis sank um 7,4 Prozent auf 324,3 Millionen Franken, teilte SFS am Freitag mit. Die EBIT-Marge lag mit 10,6 Prozent unter dem Vorjahreswert von 11,6 Prozent. Die normalisierte EBIT-Marge, auf die sich auch die Guidance bezieht, lag mit 12,2 Prozent leicht über dem Vorjahr (11,6 Prozent). Unter dem Strich blieb SFS ein Reingewinn in Höhe von 220,2 Millionen Franken und damit 9,3 Prozent weniger als im Vorjahr.