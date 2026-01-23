Die Umsatzsteigerung sei in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld gelungen, teilte SFS am Freitag mit. Die zurückhaltende Investitionsbereitschaft dämpfe das Geschäft aber weiterhin.Der Umsatz von SFS stieg um 0,6 Prozent auf 3,06 Milliarden Franken, wie die Gruppe weiter schrieb. Zu Jahresmitte hatte noch ein Minus von 0,4 Prozent resultiert und im Jahr zuvor musste das Unternehmen gar einen Umsatzrückgang von 1,7 Prozent verbuchen.