Ausblick bestätigt

Die tiefgreifenden globalen Umbrüche hätten im ersten Semester zu gestörten Lieferketten geführt, heisst es. Das Geschäft von SFS sei aber dank des «Local-for-Local»-Ansatzes nur begrenzt betroffen gewesen. Zudem hätten sich Mixeffekte sowie die bereits umgesetzten Massnahmen des Restrukturierungsprogramms positiv auf den Ertrag ausgewirkt. Die Umsetzung des Programms werde entsprechend fortgeführt.