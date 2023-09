Die Stelle soll nachbesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Bis dahin übernimmt Arthur Blank interimistisch die Position. Blank ist seit 1982 bei SFS und seit 2014 für den Bereich Construction verantwortlich. Per Ende 2023 übergibt Blank im Zuge der Nachfolgeplanung seine Position an Thomas Jung.