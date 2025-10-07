Man verfolge schon lange den Ansatz «local for local», sagte Firmenchef Jens Breu in einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» vom Dienstag. SFS habe seine Produktionsstätten schon seit mehr als zehn Jahren weltweit vor Ort verteilt. «Insofern tangieren uns die aktuellen Zölle nicht besonders. Nur etwa ein Prozent unseres Umsatzes, rund 40 Millionen Franken, sind von den Zöllen betroffen», sagte Breu. SFS sei aber indirekt über seine Kunden betroffen, wenn diese ihre Aufträge nicht realisieren könnten.