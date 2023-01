Damit hat sich das organische Wachstum in der zweiten Jahreshälfte etwas abgeschwächt. Lag es in der ersten Jahreshälfte bei knapp 10 Prozent, resultierte im zweiten Halbjahr ein Plus von 8,3 Prozent. Die Vorgaben der Analysten (AWP-Konsens: 2,74 Mrd Fr.) hat der Konzern ganz leicht übertroffen.