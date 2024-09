Neuer Chief Human Resources Officer

Iso Raunjak, der bislang für die Division D&L Switzerland verantwortlich war, wurde per 1. Januar zum CHRO von SFS ernannt. Damit übernimmt er nebst dem Bereich Human Resources auch die Verantwortung für die Marketing- und Kommunikationsabteilung sowie für den Bereich ESG. In dieser neuen Rolle bleibt er in der Konzernleitung.