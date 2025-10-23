Teile der Produktion und rund ein Drittel der betroffenen Stellen sollen nach Heerbrugg verlagert werden. Zudem würde es zu einem Stellenabbau kommen. «Wir bedauern, wenn wir uns von Mitarbeitenden trennen müssen, sind jedoch überzeugt, dass diese Massnahme notwendig ist, um unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern», lässt sich SFS-CEO Jens Breu in der Mitteilung zitieren.