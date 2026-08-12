Der Geschäftsaufwand stieg im ersten Halbjahr ebenfalls deutlich an (+4,1 Prozent). Allerdings erhöhte sich nur der Personalaufwand (+6,5 Prozent), der Sachaufwand blieb konstant. Die höheren Personalkosten begründet das Institut mit der Sicherstellung des Wachstums sowie einer Optimierung des Angebots und des Risikomanagements.