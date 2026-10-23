Das organische Wachstum sei mit 5,7 Prozent leicht über den Erwartungen ausgefallen, hält auch die ZKB in ihrem Kommentar fest. Demgegenüber sei der Konkurrent organisch mit 6,2 Prozent etwas schneller gewachsen. Bei SGS seien nun alle Augen auf das Investorentreffen vom 17. und 18. November in Berlin gerichtet. Denn da wird der Konzern vermutlich eine neue mittelfristige Strategie mit neuen Finanzzielen präsentieren.