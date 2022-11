SGS hatte am Mittwoch in einer Medienmitteilung für das laufenden Jahr zwar ein organisches Wachstum am oberen Ende der anvisierten Zielspanne angekündigt. Aufgrund von negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der Inflation wurden jedoch die Gewinnprognosen zurückgenommen. Neu wird ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau angepeilt, nachdem zum Halbjahr noch mit einem Anstieg gerechnet worden war.