Das Wachstum will SGS auch durch Akquisitionen vorantreiben. So rechnet der Konzern damit, dass Akquisitionen zwischen 2024 und 2027 ein bis zwei Prozent zum jährlichen Umsatzwachstum beitragen werden. Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Kauf von MP Machinery, einem Spezialisten für Nukleartests in Nordamerika, gibt SGS am (heutigen) Mittwoch die zehnte Akquisition in diesem Jahr bekannt.