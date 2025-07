Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 2,6 Prozent auf 3,42 Milliarden Franken, wie SGS am Freitag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, betrug das Wachstum 5,3 Prozent. Damit hat die Wachstumsdynamik weiter leicht nachgelassen. Im ersten Quartal hatte das organische Wachstum noch bei 5,6 Prozent gelegen.