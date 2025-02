SGS werde mehr als 35'000 Bodenproben analysieren, die in der gesamten EU gesammelt werden sollen, teilten die Genfer am Dienstag mit. Ziel der Auftraggeber sei es, die Verschlechterung der Bodenqualität in der EU anzugehen. SGS spricht in der Communiqué von einem «Grossauftrag», nennt aber keinen Auftragswert.