Ausblick leicht angehoben

Der Ausblick für das laufende Gesamtjahr wird in einem Aspekt nun nach oben angepasst. So soll das organische Umsatzwachstum neu "im mittleren bis hohen" einstelligen Bereich zu liegen kommen (bisher: "mittleren"), wie das Unternehmen mitteilte. Ansonsten bleibt alles beim Alten: So will das Unternehmen im laufenden Jahr den adjustierten Betriebsgewinn EBIT und die dazugehörige Marge verbessern. Die Höhe der Dividende solle mindestens gehalten werden.