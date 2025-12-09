Der Warenprüfkonzern SGS baut sein Portfolio für die Evaluation von Impfstoffen weiter aus. So hat der Genfer Konzern den weltweit ersten RSV-A-Stamm für Human Challenge-Studien (CHIM) entwickelt. Damit könnten Partner bei der Entwicklung und Prüfung von Impfstoffen und Therapien gegen Atemweginfektionen unterstützt werden, teilte SGS am Montag mit.
SGS hat den Angaben zufolge bereits mehrere «Challenge-Agenten» für verschiedene Krankheiten entwickelt, unter anderem Influenza, Rhinovirus und Malaria. Bei den Challenge-Studien erhalten freiwillige Teilnehmer den Erreger unter kontrollierten Bedingungen verabreicht. So können Pharma- oder Biotechfirmen prüfen, ob ein Impfstoff oder eine Therapie wirksam ist.
(AWP)