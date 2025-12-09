Der Warenprüfkonzern SGS baut sein Portfolio für die Evaluation von Impfstoffen weiter aus. So hat der Genfer Konzern den weltweit ersten RSV-A-Stamm für Human Challenge-Studien (CHIM) entwickelt. Damit könnten Partner bei der Entwicklung und Prüfung von Impfstoffen und Therapien gegen Atemweginfektionen unterstützt werden, teilte SGS am Montag mit.