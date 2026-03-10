Auch das kurzfristige SGS-Rating werde unverändert belassen. Der Ausblick wurde gleichzeitig auf «stabil» von «negativ» angehoben, wie Moody's mitteilte. Der stabile Ausblick widerspiegle die Erwartung, dass SGS eine robuste operative Entwicklung beibehalte und weiterhin solides organisches Wachstum erziele. Zudem verweist die Agentur auf eine disziplinierte Kapitalallokation und eine vorsichtige Finanzpolitik, die in den kommenden 12 bis 24 Monaten zu einem allmählichen Schuldenabbau führen dürften.