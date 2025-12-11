Der langjährige Präsident Calvin Grieder wird sein Amt an der GV vom 26. März 2026 abgeben. Der Verwaltungsrat schlägt Gilbert Ghostine, der auch bei Sandoz das Präsidentenamt ausübt, als Nachfolger vor.
Grieder gehört dem SGS-Verwaltungsrat seit 2019 an und führt diesen seit 2020. Unter seiner Leitung habe das Unternehmen seine Position als weltweit führender Anbieter von Testing-, Inspection- und Certification-Dienstleistungen weiter gestärkt, teilte SGS am Donnerstag mit. Zu seinen Verdiensten zählt das Unternehmen unter anderem eine gestärkte Governance, eine höhere Unabhängigkeit des Gremiums sowie eine erfolgreiche CEO-Nachfolge.
Ghostine (65) bringe fast vier Jahrzehnte internationale Führungserfahrung mit, heisst es weiter. Seit 2023 präsidiert er den Verwaltungsrat des Generikaherstellers Sandoz, der seit der Abspaltung von Novartis an der SIX kotiert ist. Zudem gehört er den Verwaltungsräten von Danone sowie Four Seasons Hotels and Resorts an. Als neuer Präsident soll Ghostine die Umsetzung der Konzernstrategie «Strategy 27» weiter vorantreiben.
«Es war ein grosses Privileg, seit 2020 den Verwaltungsrat von SGS zu präsidieren», wird Grieder in der Mitteilung zitiert. SGS sei ideal positioniert, um die Branche weiterhin anzuführen. Ghostines Erfahrung werde zur weiteren Stärkung der Marktposition beitragen.
