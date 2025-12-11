Grieder gehört dem SGS-Verwaltungsrat seit 2019 an und führt diesen seit 2020. Unter seiner Leitung habe das Unternehmen seine Position als weltweit führender Anbieter von Testing-, Inspection- und Certification-Dienstleistungen weiter gestärkt, teilte SGS am Donnerstag mit. Zu seinen Verdiensten zählt das Unternehmen unter anderem eine gestärkte Governance, eine höhere Unabhängigkeit des Gremiums sowie eine erfolgreiche CEO-Nachfolge.