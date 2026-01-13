Alle behördlichen Zusagen seien eingegangen, teilte SGS am Dienstag mit. Damit stossen rund 2100 Mitarbeitende und 85 Prüfeinrichtungen zu SGS. Die Akquisition trage 80 Prozent zum Ziel bei, bis 2027 den Umsatz in Nordamerika zu verdoppeln. Mit ATS werde das Umsatzniveau dort auf über 1,5 Milliarden US-Dollar ansteigen, hiess es bereits im Juli.