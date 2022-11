Von Januar bis Oktober 2022 wuchs SGS organisch um 6,2 Prozent. Dank einer verbesserten Dynamik in Asien habe sich das Momentum seit Mitte Jahr beschleunigt, teilte der Genfer Warenprüfer am Mittwoch mit. Entsprechend erwartet SGS für das Gesamtjahr ein organisches Wachstum am oberen Ende des mittleren einstelligen Prozentbereichs.