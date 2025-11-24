Der Kauf der Firma Information Quality soll bis Anfang 2026 abgeschlossen werden, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Das australische Dienstleistungsunternehmen beschäftigt laut den Angaben 111 Mitarbeiter. Es ist spezialisiert auf Digital Engineering, Asset Data & Information Management Systemen und Reliability Engineering und ermögliche sichere Geschäftsentscheidungen durch den Zugang zu zuverlässigen, relevanten und abrufbaren Informationen.