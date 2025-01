Dies teilte die Stiftung Swiss Digital Initiative am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos mit. Mit der offiziellen Lancierung im Januar 2022 gewann die Initiative deutlich an Schwung und wurde schnell von führenden Unternehmen wie Swiss Re, Swisscom, Swiss Post, Cisco, Wefox und anderen übernommen.