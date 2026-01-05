SGS expandiert in Indien. Mit der Übernahme von Panacea Infosec stärkt der Warenprüf- und Zertifizierungskonzern die Expertise im Bereich digitale Sicherheitssysteme.
Panacea Infosec beschäftigt als Spezialist für Informations- und Zahlungssicherheit mehr als 90 Mitarbeiter und bedient Kunden in Indien, den USA, im Nahen Osten und in Afrika, wie SGS am Montag mitteilte. Mit der Übernahme werde das Angebot in den Bereichen Payment Security und Informationssicherheits-Compliance erweitert.
SGS will im Bereich Digital Trust bis 2027 den Umsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um mindestens 200 Millionen Franken steigern.
(AWP)