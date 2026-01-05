Panacea Infosec beschäftigt als Spezialist für Informations- und Zahlungssicherheit mehr als 90 Mitarbeiter und bedient Kunden in Indien, den USA, im Nahen Osten und in Afrika, wie SGS am Montag mitteilte. Mit der Übernahme werde das Angebot in den Bereichen Payment Security und Informationssicherheits-Compliance erweitert.