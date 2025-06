Der Spezialist für Notfall- und Sanierungsdienste im Umweltbereich spiele eine Schlüsselrolle beispielsweise in Europas grösstem Frachthafen Rotterdam, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Mit den 30 Ecoloss-Mitarbeitenden stärke SGS die Präsenz in den Niederlanden.