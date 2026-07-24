Der Umsatz stieg um 7,6 Prozent auf 3,7 Milliarden Franken, während das organische Wachstum 5,6 Prozent betrug - begünstigt durch einen positiven Akquisitionseffekt von 7,8 Prozent, der den negativen Währungseffekt von 5,8 Prozent mehr als ausglich, wie das Unternehmen SGS am Freitag mitteilte.