Das organische Wachstum betrug 6,0 Prozent und lag damit im Zielband von 5 bis 7 Prozent. Nach der Abschwächung im zweiten Quartal zog die Dynamik wieder an. Im zweiten Quartal war das organische Wachstum gegenüber dem ersten Jahresviertel auf 5,0 von 5,6 Prozent gesunken.